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Шок! Пьяный сельчанин избил в библиотеке двух женщин кочергой - одну до смерти

12.03.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Россонском районе днем 9 марта пьяный мужчина пришел в библиотеку-клуб, где увидел свою 49-летнюю сожительницу и сестру, которые распивали спиртное.

Он взял кочергу и принялся ею избивать женщин. После чего просто ушел. 

Когда о происшествии узнал брат 49-летней женщины, он позвонил в скорую помощь и милицию. Однако спасти женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем воздухе составило 1,5 промилле. 

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.
 
 
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В Россонском районе днем 9 марта пьяный мужчина пришел в библиотеку-клуб, где увидел свою 49-летнюю сожительницу и сестру, которые распивали спиртное.
 
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