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МАРТ о росте цен: виноваты импортные товары и отмена налоговых льгот

12.03.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает ускорения инфляционных процессов в феврале: прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7% (в январе — 7,7%, декабре — 7,4%).

Виноваты импортные товары и отмена налоговых льгот. 

"Повышенный рост цен в феврале обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МАРТ.

Больше всего в феврале росли цены на импортные рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, фрукты. Рыба и рыбопродукты за месяц подорожали на 1,6%, растительное масло – на 5,8%, плодоовощная продукция – на 7,1 %.

Существенно увеличились цены на медикаменты и медицинские услуги. Напомним, с января в Беларуси отменены льготы по НДС для ряда лекарственных средств и медизделий. В итоге за февраль лекарства по официальной версии подорожали на  5,1%, а медуслуги  – на 2,5%.

Чтобы сдержать рост цен на социально значимые товары, правительство в конце февраля приняло специальное постановление, напомнили в МАРТ. С марта товары и лекарства из перечня могут дорожать не более чем на 0,2% в месяц.

Напомним, по итогам минувшего года в Беларуси была зафиксирована рекордная за последние 4 года инфляция – 7,4%. В первые месяцы этого года она разогналась уже до 8,7%.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает ускорения инфляционных процессов в феврале: прирост потребительских цен в годовом выражении...
 
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