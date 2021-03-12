Лев неудачно пошутил над спящей львицей - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Курьезный момент удалось снять гиду Джошуа Лункушу, который в тот время водил экскурсию туристов по заповеднику на юго-западе Кении Масаи-Мара. Львица тогда мирно дремала на песчаной дороге, но внезапно к ней подкрался лев и укусил, решив таким образом "нежно" ее разбудить. Но реакция львицы оказалась неожиданной для неудавшегося "шутника".

Львица спросонья не оценила того, что самец потревожил ее укусом в заднюю часть. Она проснулась за доли секунды, вскочила и пошла на "укусчика" в атаку, выпустив когти.

По словам гида, он еле сдержался, чтобы не засмеяться. Возможно, это и спасло его от переключения гнева от льва на людей. Также Лункшу заметил, что на удивление львы очень быстро помирились и направились к своему прайду.

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