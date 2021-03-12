Нацбанк теряет независимость в монетарной политике

Национальный банк принял решение сохранить ставку рефинансирования на нынешнем уровне — 7,75% годовых — и объявил о пакете мер по сдерживанию инфляции.





Инфляция в Беларуси в последние месяцы ускорилась до 8,7% в годовом выражении, и многие экономисты ожидали, что Нацбанк на этом фоне повысит ставку рефинансирования, которая с июля прошлого года составляет 7,75% годовых.

Однако регулятор не пошел по этому пути и заявил 12 марта, что принял пакет антиинфляционных мер.

«В целях ограничения инфляции правлением Национального банка Республики Беларусь принят ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно», — говорится в сообщении регулятора.

Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается Нацбанком на неопределенный срок.

«Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей», — заявил Нацбанк.

При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне, сообщил регулятор.

Одновременно Нацбанк отменил ежеквартальный график проведения заседаний правления на 2021 год, на которых ранее рассматривали вопрос о ставке рефинансирования.

«Установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости», — сообщил регулятор.

Следует отметить, что предыдущий раз, в феврале этого года, Нацбанк на фоне ускорения инфляции также отказался принимать решение о ставке рефинансирования.

Неверное решение

Эксперты связывают решения белорусского регулятора с политическим давлением на центральный банк, от которого требуют найти недорогие ресурсы для финансирования экономики.

В январе этого года Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Нацбанка Павла Каллаура, потребовал «изыскать» ресурсы для кредитования экономики.

«Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика — есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет — не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего», — подчеркнул Лукашенко.

Решение не повышать ставку рефинансирования в условиях ускорения инфляционных процессов говорит об утрате независимости Национальным банком в монетарной сфере. Такое мнение БелаПАН высказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Почему ставка рефинансирования не была повышена? На мой взгляд, Нацбанку не дали принять это решение. И это плохая новость, так как ставка рефинансирования в реальном выражении стала отрицательной, чего быть не должно», — отметил Иосуб.

По его мнению, лоббисты в госорганах не позволяют повышать ставку рефинансирования, поскольку это может увеличить долговую нагрузку на госсектор и на бюджет.

«Ставка рефинансирования продолжает оказывать огромную роль на директивное кредитование госпредприятий. Эти кредиты часто привязаны к ставке рефинансирования, соответственно, повышение ставки приведет к увеличению долговой нагрузки на госпредприятия, которые и так зачастую находятся в сложном финансовом положении», — отметил Иосуб.

Кроме того, добавил он, часть процентных расходов госпредприятий по кредитам компенсируется за счет средств бюджета.

«Соответственно, повышение ставки рефинансирования приведет к увеличению расходов государства, что сейчас нежелательно для Минфина, поскольку бюджет исполняется с дефицитом», — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, добавил он, принятое решение сохранить ставку рефинансирования на нынешнем уровне в условиях ускорения инфляции говорит о том, что Нацбанк утрачивает независимость.

«Нам демонстрируют окончательную потерю самостоятельности Нацбанком в принятии монетарных решений. Это может привести к снижению доверия со стороны экономических агентов к центральному банку. Такой поворот событий может привести к ускорению инфляционных процессов и к давлению на курс белорусского рубля», — считает Иосуб.

Эксперт также обратил внимание на то, что Нацбанк, отказавшись повышать ставку рефинансирования, одновременно объявил об отмене ежеквартальных заседаний правления, на которых планировалось рассматривать вопрос о ставке рефинансирования и после которых планировалось проводить пресс-брифинги.

«Принимая под давлением неверное решение, Нацбанку, очевидно, очень сложно его публично комментировать», — резюмировал аналитик.