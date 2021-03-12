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Oppo включится в гонку смартфонов с гибкими экранами
Источник материала: Onliner
Китайский бренд Oppo собирается представить во втором квартале этого года свой первый смартфон с гибким экраном,
Других подробностей о новинке пока нет, но сообщается, что китайские бренды решили плотно занять нишу устройств с гибкими дисплеями. К премьере подобного аппарата, по слухам, готовится Xiaomi, а Huawei уже успела выпустить несколько поколений Mate X — теперь в продаже появился свежий Mate X2.
Гибкий смартфон Oppo будет позиционироваться как конкурент Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Fold 2, то есть он собирается выступать в высшем ценовом сегменте.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Китайский бренд Oppo собирается представить во втором квартале этого года свой первый смартфон с гибким экраном, передает издание My Fix Guide. Устройство получит...
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