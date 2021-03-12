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Oppo включится в гонку смартфонов с гибкими экранами

12.03.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайский бренд Oppo собирается представить во втором квартале этого года свой первый смартфон с гибким экраном, передает издание My Fix Guide. Устройство получит складной форм-фактор, а не раздвижной, как было в случае с концептом Oppo X 2021. 

Других подробностей о новинке пока нет, но сообщается, что китайские бренды решили плотно занять нишу устройств с гибкими дисплеями. К премьере подобного аппарата, по слухам, готовится Xiaomi, а Huawei уже успела выпустить несколько поколений Mate X — теперь в продаже появился свежий Mate X2.

Гибкий смартфон Oppo будет позиционироваться как конкурент Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Fold 2, то есть он собирается выступать в высшем ценовом сегменте.

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Китайский бренд Oppo собирается представить во втором квартале этого года свой первый смартфон с гибким экраном, передает издание My Fix Guide. Устройство получит...
 
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