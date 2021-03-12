За августовские события судят 25-летнего дизайнера. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Источник материала: Onliner

Сегодня в в суде Фрунзенского района Минска проходит судебное заседание по событиям первых послевыборных дней. Обвиняемый — 25-летний дизайнер Дмитрий Кубарев, его судят по ч. 1 ст. 293 УК («Организация массовых беспорядков»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Начало процесса: Кубарев полностью не признает вины

Полное название обвинительной статьи — «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти». Поддержать обвиняемого в суд пришли родственники и друзья. Кубарев держится неплохо, старается улыбаться.

— Где проживаете? — спрашивает судья.

— В данный момент в тюрьме, — честно отвечает Дмитрий. В заключении он находится семь месяцев.





Парень учился в двух университетах, но дважды забирал документы. Он рассказывает, что ранее был судим за кражу — в 2015 году. В счет наказания из его зарплаты изымались деньги, также ему были назначены исправительные работы.

Прокурор Алина Касьянчик зачитывает обвинение. Согласно ему, с 9 по 12 августа Дмитрий публично призывал других людей к активному участию в массовых беспорядках в интернете и офлайн. Якобы находясь в различных районах Минска, недалеко от станции метро «Пушкинской», он организовывал массовые беспорядки и участвовал в них «с целью публичного выражения своих политических взглядов незаконными способами».

Погромы, поджоги, угрозы насилия, неповиновение законным требованиям властей, умышленное нанесение травм сотрудникам УВД (метал в их сторону доски, палки, пиротехнические изделия и прочие предметы, распылял слезоточивый газ), возведение баррикад с помощью клумб и прочих предметов, блокирование транспортных коммуникаций и призыв к этому других людей: действия повлекли нарушения в работе транспорта — это даже не полный перечень того, что зачитала гособвинитель.

— Свою вину признаете? — спросил судья.

— Нет, — ответил обвиняемый.

— Не признаете полностью?

— Да.





9 августа: «Приехал автозак, сбил человека, переехал его, а потом полетели светошумовые гранаты. Люди стали убегать»

Дмитрий говорит, что в день выборов — 9 августа — он ждал результатов на своем участке. Потом туда приехал ОМОН и сказал людям уходить. После этого Дмитрий поехал на стелу, чтобы выразить несогласие с тем, что были нарушены его права — так он заявил в суде. Парень считает, что на стеле тогда было не меньше двадцати тысяч человек, многие скандировали «Жыве Беларусь!». Он оценивает ситуацию как мирное выражение протеста.

— Можно ли было машинам проехать по проезжей части? — уточнила прокурор Касьянчик.

— Автозаки проезжали — значит, можно, — ответил обвиняемый Кубарев.

Гособвинитель задала вопросы о действиях силовиков и протестующих.

— Сотрудники ОМОНа находились на проезжей части, на горке и патрулировали дворы. Те, кто был по гражданке, вытаскивали людей из толпы. Те, кто был в форме (со щитами и в шлемах), сначала просто стояли. <...> Они защищали действующую власть. Первое время просто стояли, а потом, видимо, была команда «фас»: полетели светошумовые гранаты, начались выстрелы, — описал действия силовиков Дмитрий.

— Я не видел там противоправных действий. Кто-то кричал, кто-то становился на колени и просил, чтобы они прекратили [задержания], — вспомнил обвиняемый о действиях протестующих.





Потом кто-то из толпы дал Дмитрию рупор, потому что у парня хорошо получалось «пресекать провокаторов» — в устройство он говорил: «Назад, не провоцировать людей!»

Потом, по словам парня, силовики стали стрелять в людей резиновыми пулями. Как толпа реагировала на это, Дмитрий отвечать отказывается.

— Дальше приехал автозак, сбил человека, переехал его, а потом полетели светошумовые гранаты. Люди стали убегать. Я скорее шел, чем бежал в сторону моста на станции метро «Молодежная», — вспоминает обвиняемый.

Под мостом стоял милицейский автомобиль — люди бросали «в его сторону пластиковые стаканчики и бутылки». После этих событий Дмитрий поехал домой.

— 9 августа осколок светошумовой гранаты попал мне в ногу, — подытожил парень.

(будет дополнено)