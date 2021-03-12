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За августовские события судят 25-летнего дизайнера. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы
Источник материала: Onliner
Сегодня в в суде Фрунзенского района Минска проходит судебное заседание по событиям первых послевыборных дней. Обвиняемый — 25-летний дизайнер Дмитрий Кубарев, его судят по ч. 1 ст. 293 УК («Организация массовых беспорядков»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
Начало процесса: Кубарев полностью не признает вины
Полное название обвинительной статьи — «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти». Поддержать обвиняемого в суд пришли родственники и друзья. Кубарев держится неплохо, старается улыбаться.
— Где проживаете? — спрашивает судья.
— В данный момент в тюрьме, — честно отвечает Дмитрий. В заключении он находится семь месяцев.
Парень учился в двух университетах, но дважды забирал документы. Он рассказывает, что ранее был судим за кражу — в 2015 году. В счет наказания из его зарплаты изымались деньги, также ему были назначены исправительные работы.
Прокурор Алина Касьянчик зачитывает обвинение. Согласно ему, с 9 по 12 августа Дмитрий публично призывал других людей к активному участию в массовых беспорядках в интернете и офлайн. Якобы находясь в различных районах Минска, недалеко от станции метро «Пушкинской», он организовывал массовые беспорядки и участвовал в них «с целью публичного выражения своих политических взглядов незаконными способами».
Погромы, поджоги, угрозы насилия, неповиновение законным требованиям властей, умышленное нанесение травм сотрудникам УВД (метал в их сторону доски, палки, пиротехнические изделия и прочие предметы, распылял слезоточивый газ), возведение баррикад с помощью клумб и прочих предметов, блокирование транспортных коммуникаций и призыв к этому других людей: действия повлекли нарушения в работе транспорта — это даже не полный перечень того, что зачитала гособвинитель.
— Свою вину признаете? — спросил судья.
— Нет, — ответил обвиняемый.
— Не признаете полностью?
— Да.
9 августа: «Приехал автозак, сбил человека, переехал его, а потом полетели светошумовые гранаты. Люди стали убегать»
Дмитрий говорит, что в день выборов — 9 августа — он ждал результатов на своем участке. Потом туда приехал ОМОН и сказал людям уходить. После этого Дмитрий поехал на стелу, чтобы выразить несогласие с тем, что были нарушены его права — так он заявил в суде. Парень считает, что на стеле тогда было не меньше двадцати тысяч человек, многие скандировали «Жыве Беларусь!». Он оценивает ситуацию как мирное выражение протеста.
— Можно ли было машинам проехать по проезжей части? — уточнила прокурор Касьянчик.
— Автозаки проезжали — значит, можно, — ответил обвиняемый Кубарев.
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