Со средней зарплатой дадут всего 15 600 рублей. А какая там переплата? Изучили новый кредит «Приорбанка»

Источник материала: Onliner

Вчера «Приорбанк» запустил собственную программу по кредитованию жилья на общих условиях. Мы уточнили, на какую сумму может рассчитывать белорус со средней зарплатой, насколько обременительными окажутся ежемесячные платежи и какой будет общая переплата.

Условия следующие: кредит привязан к ставке рефинансирования и предоставляется на срок до 5 лет под 14,68% годовых (ставка рефинансирования плюс 6,93 процентных пункта). Своими деньгами надо внести от 20% стоимости квартиры. Обеспечением является залог приобретаемой недвижимости (в случае неплатежей банк ее заберет). Зато не нужно искать поручителей среди друзей и коллег. Необходимо лишь поручительство мужа или жены (если они есть). Также обязательно страхование жизни и самой квартиры.

Мы связались с кол-центром банка и выяснили, на какую сумму может рассчитывать белорус со средней зарплатой в районе 1300 рублей (данные Нацбанка) при отсутствии других кредитов и договоров поручительства.

Итак, при такой зарплате банк обещает выдать только 15 600 рублей, что сегодня эквивалентно $6015. Этого хватит, чтобы приобрести примерно пять квадратных метров у застройщика.

Первый год нужно уплачивать только проценты — по 191 рублю в месяц, начиная со второго года платеж составит 515 рублей в первый месяц и далее пойдет на уменьшение: 512, 508, 504 и т. д. (если взять кредит не на строительство, а на покупку жилья, то размер платежей будет одинаковым). Таким образом, через пять лет общая переплата по процентам составит около 7000 рублей. Но кредит можно погасить и досрочно (если есть возможность, конечно же).

Если же у банка необходимо занять, предположим, 50 000 рублей, то средняя зарплата должна составлять в районе 4200 рублей.

Напомним, сегодня кредиты на жилье на коммерческих условиях предоставляет также «Беларусбанк». Там ставка — 21% годовых, а срок — до 20 лет. Сравнение кредитов от двух банков — в нашей табличке.

«Приорбанк» «Беларусбанк» Срок до 5 лет до 20 лет Ставка 14,68% годовых (СР + 6,93 п. п.) 21% годовых (СР + 13,25 п. п.) Размер до 80% стоимости квартиры до 100% стоимости квартиры Залог недвижимости да да Поручители муж/жена (если есть) нет