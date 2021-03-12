Источник материала: Хартия'97

Игорь Банцер: Приятно знать, что людей доброй воли в нашей стране достаточно 12.03.2021, 15:22

Игорь Банцер

фото: Радыё Свабода

Что пишет в письмах музыкант, который 10-й день держит сухую голодовку.

Гродненский рок-музыкант Игорь Банцер не ест и не пьет в СИЗО десятый день в знак протеста против своего уголовного дела и политических событий в стране. Люди, которые с ним переписываются, поделились тем, что Игорь писал из заключения, пишет сайт «Радыё Свабода» .

За 4,5 месяца заключения Банцер почти все время сидел в одиночной камере и несколько раз в карцере; также его высылали на психиатрическую экспертизу в «Новинки», которая показала, что он здоров.

«Мне всегда не хватало 28 часов в сутках»





Графический дизайнер из Минска Екатерина Толочко много пишет заключенным. С Банцером она переписывалась еще до суда и получила от него несколько писем. Вот его цитаты.

«Как на свободе я был вечным аутсайдером (он же «андердог», не путать с «лузером») и мне всегда не хватало 28 часов в сутках, так и в тюрьме, Катя, я критически не успеваю! Всю субботу/воскресенье отвечаю нон-стопом, не отвлекая внимание ни на что другое — и все равно твое письмо будет 12-м, а мне еще на 11 надо как-то ответить! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!»





«На коридоре душевное радио с 6:00 до 22:00 семь дней в неделю играет! Без шуток, очень хороший подбор олдскульной попсы, евроденсу 90-х – нулевых и иногда рокешные песни проскакивают («Мумий Тролль» за Найком Борзовым и «Би-2»). Так кайфую от хорошей музыки, прекрасной компании (себя самого любимого), прекрасных мыслей и прекрасного настроения».





«Насчет моего чувства юмора – это да, оно у меня отличное и настолько абсурдное, что, как видишь, до психов в «Новинки» Новый год встречать меня через него отправляют. А я всего же фанат летающего цирка «Монти Пайтон». Так что чувствую себя в тюрьме прекрасно» (23 января 2021 года).





«Ультрагуманизм или смерть»

Краевед из Бреста Игорь Барановский, который в прошлом году сам отсидел «сутки», получил письмо от Банцера, написанное 3 марта, в первый день его голодовки.

«Безусловно, все люди разные. Даже однояйцевые близнецы отличаются между собой. Единственное, что всех нас объединяет, — факт, что все мы живые существа: с чувствами, мыслями, мечтами, устремлениями и т.д. Приятно знать, что людей доброй воли (таких разных) в нашей стране достаточно».

Свое послание Банцер закончил словами: «Ультрагуманизм или смерть».

На многих конвертах Банцер пишет «всегда на яркой стороне жизни», а также «Звезда № 1».





«Я максимально адекватный»

Психолог Николай Кулешевич из Гродно знал Банцера лично до того, как музыканта взяли под стражу.

«Я в своем бессмысленном ультрагуманизме максимально адекватен. Как там было в одном из последних разговоров наших – каждый должен быть на своем месте» (почтовый штамп от 17 ноября 2020 года).

«Я буду жить, как ты и просил, – в своих детях (Кастуси, Каролине, Мирославу), а также в своем творчестве. Мне, Коля, этого более чем достаточно, я же не высокомерный, ты знаешь» (почтовый штамп от 4 марта 2021 года)





«Пока ты на что-то здоров, жалей кого-нибудь другого»

Мать Игоря Тамара Николаевна получила от сына три письма за все время заключения. Часто переписку ему ограничивали, писем не передавали. Всем родственникам, включая своих детей, Игорь пишет отдельные письма.

«Это не испытание. Испытание – это подняться на Эверест в инвалидной коляске или нырнуть с аквалангом без ног. Пока есть руки, ноги, пока на плечах голова, пока ты свободен, значит, у тебя есть все. Пока ты на что-то здоров, жалей кого-нибудь другого» — писал Игорь матерей.

Что следует знать о деле

Игоря Банцера судят за то, что якобы демонстрировал половые органы перед милиционером. Позиция Банцера: это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, но оставался в стрингах, а спереди его прикрывала поясная сумочка. Потерпевший милиционер не имеет претензий к Банцеру, изначально он расценил его поступок как пьяную выходку, а не как уголовное преступление.

Банцеру грозит до трех лет колонии. Он находится под стражей с 20 октября прошлого года. Ему 41 год, женат, имеет троих несовершеннолетних детей.

В прошлом году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, Он отсидел в административных делах 18 суток. С 3 марта он держит сухую голодовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .