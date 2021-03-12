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«Попрощайтесь с работой на неделю-две — все политзаключенные выйдут на свободу!»
Источник материала: Хартия'97
«Попрощайтесь с работой на неделю-две — все политзаключенные выйдут на свободу!»
Мощное обращение белоруса к рабочим.
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«Политзаключенные объявляют страшные голодовки, режут себе руки, прощаясь с жизнью. Попрощайтесь с работой на неделю-две, и все политзаключенные выйдут на свободу!» — заявил белорус.
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Мощное обращение белоруса к рабочим.
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