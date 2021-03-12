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«Попрощайтесь с работой на неделю-две — все политзаключенные выйдут на свободу!»

12.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Попрощайтесь с работой на неделю-две — все политзаключенные выйдут на свободу!»

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  • 12.03.2021, 15:03
  • 1,304
«Попрощайтесь с работой на неделю-две — все политзаключенные выйдут на свободу!»
фото: ТАСС

Мощное обращение белоруса к рабочим.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал обращение белоруса, в котором он рассказал, как мы можем помочь политзаключенным, и наконец избавиться от Таракана.

«Политзаключенные объявляют страшные голодовки, режут себе руки, прощаясь с жизнью. Попрощайтесь с работой на неделю-две, и все политзаключенные выйдут на свободу!» — заявил белорус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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