Источник материала: Хартия'97

«Попрощайтесь с работой на неделю-две — все политзаключенные выйдут на свободу!» 1 12.03.2021, 15:03

1,304

фото: ТАСС

Мощное обращение белоруса к рабочим.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал обращение белоруса, в котором он рассказал, как мы можем помочь политзаключенным, и наконец избавиться от Таракана.

«Политзаключенные объявляют страшные голодовки, режут себе руки, прощаясь с жизнью. Попрощайтесь с работой на неделю-две, и все политзаключенные выйдут на свободу!» — заявил белорус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.