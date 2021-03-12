Источник материала: Хартия'97

Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении 2 12.03.2021, 14:50

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Алексей Навальный

Фото: ТАСС

Накануне адвокатов под разными предлогами не допускали к политику.

Российского политика Алексея Навального увезли из СИЗО-3 («Кольчугино») во Владимирской области РФ.

Об этом в самом учреждении рассказали защитникам оппозиционера, сообщается в его твиттере .

«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались», — сказано в сообщении в аккаунте политика.

Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда - отвечать отказались. — Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021

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