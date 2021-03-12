ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении

12.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении

2
  • 12.03.2021, 14:50
  • 1,524
Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Накануне адвокатов под разными предлогами не допускали к политику.

Российского политика Алексея Навального увезли из СИЗО-3 («Кольчугино») во Владимирской области РФ.

Об этом в самом учреждении рассказали защитникам оппозиционера, сообщается в его твиттере.

«Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались», — сказано в сообщении в аккаунте политика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне адвокатов под разными предлогами не допускали к политику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Міжнародны прарыў Ціханоўскай. «Прасвет» з Сяргеем Пелясою
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by