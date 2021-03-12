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Экс-чиновник администрации Лукашенко: Запаса прочности у режима нет, только скотч и изолента

12.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-чиновник администрации Лукашенко: Запаса прочности у режима нет, только скотч и изолента

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  • 12.03.2021, 14:34
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Экс-чиновник администрации Лукашенко: Запаса прочности у режима нет, только скотч и изолента
фото: epa

В один прекрасный день эта система просто рухнет.

Государственный аппарат в Беларуси скоро не сможет выполнять основные функции. Об этом заявил бывший сотрудник администрации Лукашенко, юрист Артем Проскалович, сообщает udf.by.

– На всех (чиновников — ред.), кто хоть как-то проявил свое несогласие, максимально давят, вплоть до массовых увольнений. И я себе задаю один простой вопрос: через две недели, через месяц – просто физически скоро государственный аппарат не сможет выполнять те функции, которые сам на себя брал в течение 26 лет.

Стоит ли ожидать новой волны увольнений чиновников и силовиков, а также их публичных обращений? Я бы предпочел, чтобы не возникло такого повода, как в августе 2020 года, той грани, через которую люди не могут переступить. Сейчас важнее не массовый, а спокойный и осознанный уход всех этих людей.

Система государственной службы устроена так, что она незаметно отрывает тебя от внешнего мира. И вернувшись в обыденную жизнь, ты чувствуешь себя абсолютно потерянным. Это очень сложно психологически.

Но люди уходят и будут уходить. К тому же, им активно помогает само государство, избавляясь от самых компетентных, имеющих собственное мнение, прогрессивных людей. Поэтому, в конечном счете, даже если не будет массового исхода, будет не то что состояние застоя, а полного выгнивания, разрушения системы изнутри. Вполне возможно, в один прекрасный день, когда никто этого не будет ожидать, она просто рухнет.

Лукашенко может уйти «как минимум пятью возможными способами», считает экс-чиновник:

– Если говорить о каком-то запасе прочности режима – на мой взгляд, его нет. Это просто цепи, наброшенные на вертикаль власти, использование скотча и изоленты, и любой, малейший внутренний или внешний триггер может разрушить их.

Гораздо важнее ответить на вопрос «Что я могу сделать, чтобы это случилось быстрее?», чем думать, насколько сильным еще может быть противодействие.

Что делать с силовиками и чиновниками, замешанными в преступлениях? Все просто. Если отбросить эмоции, их действия надо рассматривать с точки зрения законодательства Республики Беларусь – уголовного, административного, трудового, дисциплинарного – и давать соответствующую правовую оценку.

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