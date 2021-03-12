Лобовое ДТП под Несвижем: шесть человек в больнице

Источник материала: Tut.by

Серьезное ДТП произошло сегодня утром недалеко от Несвижа. Легковушка при обгоне грузовика столкнулась на встречке с микроавтобусом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сегодня, 12 марта, около 10.40 часов недалеко от деревни Панютичи Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes. ДТП случилось на 165-м км автодороги Р91 Осиповичи-Барановичи.

По предварительной информации, водитель «немца» пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария.

В результате происшествия пострадали шесть человек (водители иномарок и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и медики. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Напомним, на сегодня в связи со снегом, метелью и сильным ветром синоптики объявляли оранжевый уровень опасности. Снегопад привел к множеству как мелких, так и крупных аварий на трассах страны.

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