Профсоюзы и чиновники рассказали, какие пенсионные изменения могут ввести для белорусов

Источник материала: Tut.by

Чиновники, профсоюзы и бизнес-союзы обсудили пенсионные проблемы, в том числе «закореневшие», которые не могут решить не первый год. Среди прочего это «уравниловка» по пенсиям, взносы работающих пенсионеров в ФСЗН. Обсудили также вопрос перераспределения взносов между нанимателями и работниками и пенсионные страховки по схеме «3+3». При этом не сообщается, поднимался ли вопрос пенсионных «ловушек», а также вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Федерации профсоюзов напоминают, что еще в начале года направили свои предложения по развитию пенсионной системы в Минтруда. Они касались вопросов дополнительного пенсионного страхования, дифференциации выплат в зависимости от трудового вклада каждого работника, начисления пенсий работающим пенсионерам, отдельных аспектов профессиональной и льготной пенсии. Все они сформированы на основе тех вопросов, которые поднимаются в трудовых коллективах. «На сегодня ряд из этих предложений уже находятся в стадии практической проработки», — уточняют в федерации.

Эти и другие предложения по совершенствованию пенсионного обеспечения обсудили в штаб-квартире национального профцентра специалисты ФПБ и Минтруда. Во встрече также приняли участие и представители бизнес-союзов.

Про страховки по схеме «3+3»

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич представила на встрече возможный механизм развития дополнительного пенсионного страхования. Напомним, ранее чиновники анонсировали, что хотят поэтапно внедрять новую схему накопительной пенсионной системы.

Речь идет о создании системы «3+3», которая предполагает, что если работник решит отчислять из своей заработной платы 3% на дополнительную пенсию, то столько же на его персональный счет перечислит и наниматель, отмечают в Федерации. Предполагается, что на эти накопления будет распространяться право наследования.

«Данная система не повлечет за собой дополнительные издержки для бизнеса. Эти перечисления предлагается производить в рамках тех 28% страховых взносов, которые сегодня уплачивает за работника наниматель, — поясняют в Федерации профсоюзов. — Как было отмечено во время встречи, подобный механизм может стать хорошим стимулом для развития системы дополнительного пенсионного страхования. Сегодня только порядка 5% работников участвуют программах накопления дополнительной пенсии. К слову, сохранить эти возможности корпоративного или индивидуального накопления предлагается и при введении новых механизмов».

При этом не сообщается, могут ли возникнуть из-за нововведений вопросы с наполняемостью бюджета ФСЗН, а также как их намерены в таком случае решать.

Для нанимателей могут пересмотреть обязательные страховые взносы в ФСЗН. Рассказываем подробности

Справка FINANCE.TUT.BY. Сегодня у нас в Фонд соцзащиты работник платит 1% зарплаты, наниматель — 34%. При желании можно оформить договор добровольного страхования дополнительной пенсии через страховые компании.

Про пенсионную «уравниловку»

В чем суть проблемы. В Беларуси действует так называемый уравнительный принцип формировании пенсий, при котором отсутствует четко выраженная дифференциация в размере начисленных выплат на заслуженном отдыхе в зависимости от уровня зарплаты. Проще говоря, пенсии работников с высокой зарплатой и низкой отличаются не так значительно, как отличались их «получки».

Как предлагают решить. «Также широкое обсуждение получила тема более существенной дифференциации пенсионных выплат. Министерством труда также уже прорабатываются варианты решения этого вопроса, — уточняют в федерации. — Речь идет о том, чтобы повысить зависимость размера пенсии от уровня заработной платы и трудового стажа работников. Это позволит уйти от проблемы так называемой „уравниловки“, которую сегодня поднимают во многих трудовых коллективах. Чем больше трудовой вклад работника — тем выше должна быть его пенсия».

Про «отложенные» пенсии

Также по мнению представителей Минтруда повышению реальных пенсий послужит более широкое применение механизма «отложенной пенсии», говорят в профсоюзы. «Эта система была введена еще в 2012 году. И предполагает, что если работник по достижению пенсионного возраста продолжает работать и отказывается на это время от пенсионных выплат, то размер его пенсии значительно увеличивается. Так, по расчетам специалистов за пять отложенных лет возможно повышение выплат в 1,7−1,8 раза. Но на сегодняшний день этот механизм не получил широкого распространения. Всего в стране только порядка 6 тысяч работников воспользовались возможностью таким образом увеличить размер пенсии. К сожалению, во многих коллективах об этом просто не знают», — отмечают профсоюзы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Про перераспределение взносов между нанимателями и работниками

Еще одна тема, которая была поднята на встрече, — перераспределение взносов между нанимателями и работниками. «Это вопрос не новый: представители бизнес-союзов не единожды выступали с предложением изменить подходы в данном вопросе и уравнять страховые отчисления нанимателя и работника. Федерация профсоюзов выступает категорически против этой инициативы, поскольку это в конечном итоге может привести к снижению реальной заработной платы людей. Не находят эти предложения поддержки и у органов власти. Как было отмечено во время обсуждения, невозможно гарантировать, что в результате снижения страховых выплат наниматели пропорционально повысят заработную плату работникам, к тому же это может способствовать выплате части заработной платы в конверте», — говорят профсоюзы.

Про работающих пенсионеров

В чем суть проблемы. Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится.

Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать только на премирование за отложенный выход на пенсию, но не на перерасчет пенсии. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.

Как предлагают решить. В Федерации профсоюзов говорят о необходимости установить более справедливые подходов в отношении работающих пенсионеров.

«Проблема затрагивает интересы достаточно большого количества людей. Это свыше 400 тысяч человек, — отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Сегодня в стране принята национальная стратегия активного долголетия. Одна из целей, заложенных в этой программе, — это стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан.

Но существующие подходы противоречат этому, говорят в федерации. «Сейчас, если работник продолжает работать по достижению пенсионного возраста, размер его пенсии не пересчитывается, независимо от того, сколько он еще проработал на пенсии. При этом работник по-прежнему отчисляет страховые взносы. К тому же определенным коэффициентом ограничивается и размер его пенсии. Это не мотивирует людей дальше продолжать легально работать. В связи с этим мы настаиваем на том, что в этом вопросе необходимы изменения. Один из вариантов, который мы предлагаем, — освободить работников от уплаты 1% от заработной платы в фонд социальной защиты населения. Или же производить перерасчет заработной платы с учетом работы после достижения пенсионного возраста. Это будет справедливо по отношению к людям, которые уже выработали необходимый стаж и внесли свой вклад в формирование солидарной пенсионной системы», — заявляют в Федерации профсоюзов.

Про какие пенсионные проблемы «забыли»

При этом некоторые пенсионные вопросы профсоюзы не сообщают. К примеру, из-за задолженности организаций по страховым взносам в ФСЗН могут пострадать работники: в так называемую пенсионную ловушку попало как минимум 47 тысяч человек, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Чиновники в октябре прошлого года сделали шаг для решения проблемы — запретили выплату премий руководителям при долгах перед фондом. Но этого явно недостаточно, ведь чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). И это только один из нерешенных пенсионных вопросов.

Еще один проблемный пенсионный вопрос — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную ( сейчас — чуть больше 129 рублей).

Немало вопросов возникает к размеру пенсий в Беларуси. То, что пенсии «слабые», неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности. Тем временем власти не первый год пытаются поднять пенсии до 40% от средней зарплаты по стране.

Возникают вопросы и по бюджету ФЗСН. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».

После этого власти намеревались взяться за назревшие вопросы со страховыми взносами в ФСЗН.