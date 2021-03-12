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Прогулки, баня, домашний уход. Дерматолог рассказывает, как привести в порядок кожу к весне
Источник материала: Tut.by
Межсезонье зачастую связывают с проблемами кожи: сухость, чувство стянутости по утрам или после мытья, шелушение, тусклость. И с этим не поможет справиться локальное нанесение одного средства, рассказывает дерматолог Екатерина Карпилович. Врач объясняет, что можно сделать весной для своей кожи.
Прогулки на свежем воздухе
На кожу в межсезонье влияет сразу несколько факторов. Один из них — малоподвижный образ жизни. Все же зимой, даже если мы посещаем спортзал, двигаемся в течение дня мы значительно меньше, замедляется и перистальтика кишечника. Вкупе с сухим воздухом во многих помещениях это дает серый цвет лица, круги под глазами. С приходом весны ситуацию надо исправлять, причем важно не просто записаться в зал и там упражняться, а именно гулять на свежем воздухе. Банальный совет, но именно это помогает заставить работать перистальтику кишечника, насытить организм кислородом — все это вместе может повлиять на цвет лица.
Использование солнцезащитного крема
Основное отличие весеннего периода от зимнего — повышенная
Поход в баню или на лимфодренажный массаж
После зимы хорошо бы очистить поры. Очень неплохой способ — баня или сауна. Необязательно ходить туда каждый день, достаточно в начале сезона нескольких раз в месяц. Во время посещения бани расширяются поры, и из них выходят накопленные продукты распада.
Еще к началу весны многие люди замечают, что у них будто меняется фигура, хотя весят они столько же. Это может быть связано с отечностью. С ней (если эта отечность не связана с другими диагнозами) поможет справиться лимфодренажный массаж, который заставит лимфатическую систему интенсивнее работать. Он может помочь со снятием отечности, уменьшением «апельсиновой корки» на коже.
Пересмотр средств домашнего ухода
Зимой, как правило, утром используются плотные жирные крема, потому что они как защитный щит от ветра, мороза, а вечером — увлажняющие, так как в помещениях сухой воздух. Весной подход надо поменять: утром — увлажняющие средства, вечером — питающие. Это связано с тем, что весной меняется работа потовых, сальных желез, а также состояние самой кожи — после зимы она часто сильно обезвожена.
Средства с ретинолом, которые используются в домашнем уходе, лучше оставить для зимнего ухода. Актуальнее в составе косметики для весны будут, например, молочная или азелаиновая кислота, можно подключить средства с содержанием витамина C. Домашний уход в начале весны может дополнять увлажняющими масками.
Тем, кто ходит к косметологу, нужно убирать агрессивные и такие аппаратные процедуры, как фотолечение кожи, лазерные шлифовки лица и срединные пилинги (есть риск развития пигментных проявлений в тех местах, которые лечатся).
Улучшение питания и витаминизация
Февраль и март, пожалуй, самое тяжелое время для организма. Особо остро в этот период многим не хватает витаминов С, D, В. И все это сказывается на коже и внешнем виде в целом: шелушение, сухость, круги под глазами, выпадение волос, слоение ногтей.
Здесь важно контролировать свое питание, потихоньку уходить от слишком жирной пищи, подбирать продукты с богатым количеством макро- и микроэлементов, при необходимости и после консультации со специалистом дополнительно подключать витамины.
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Межсезонье зачастую связывают с проблемами кожи: сухость, чувство стянутости по утрам или после мытья, шелушение, тусклость. И с этим не поможет справиться...
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