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Прогулки, баня, домашний уход. Дерматолог рассказывает, как привести в порядок кожу к весне

12.03.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Межсезонье зачастую связывают с проблемами кожи: сухость, чувство стянутости по утрам или после мытья, шелушение, тусклость. И с этим не поможет справиться локальное нанесение одного средства, рассказывает дерматолог Екатерина Карпилович. Врач объясняет, что можно сделать весной для своей кожи.

Прогулки на свежем воздухе

На кожу в межсезонье влияет сразу несколько факторов. Один из них — малоподвижный образ жизни. Все же зимой, даже если мы посещаем спортзал, двигаемся в течение дня мы значительно меньше, замедляется и перистальтика кишечника. Вкупе с сухим воздухом во многих помещениях это дает серый цвет лица, круги под глазами. С приходом весны ситуацию надо исправлять, причем важно не просто записаться в зал и там упражняться, а именно гулять на свежем воздухе. Банальный совет, но именно это помогает заставить работать перистальтику кишечника, насытить организм кислородом — все это вместе может повлиять на цвет лица.

Использование солнцезащитного крема

Основное отличие весеннего периода от зимнего — повышенная инсоляция, то есть солнца становится значительно больше. Постепенно мы снимаем теплую одежду, оголяем руки, декольте, шею, и очень важно с этого момента наносить солнцезащитные средства на открытые участки кожи. Важно тут даже не то, что это защищает нас от фотостарения, а то, что это профилактика развития меланомы.

Поход в баню или на лимфодренажный массаж

После зимы хорошо бы очистить поры. Очень неплохой способ — баня или сауна. Необязательно ходить туда каждый день, достаточно в начале сезона нескольких раз в месяц. Во время посещения бани расширяются поры, и из них выходят накопленные продукты распада.

Еще к началу весны многие люди замечают, что у них будто меняется фигура, хотя весят они столько же. Это может быть связано с отечностью. С ней (если эта отечность не связана с другими диагнозами) поможет справиться лимфодренажный массаж, который заставит лимфатическую систему интенсивнее работать. Он может помочь со снятием отечности, уменьшением «апельсиновой корки» на коже.


Фото: Sinitta Leunen, unsplash.com

Пересмотр средств домашнего ухода

Зимой, как правило, утром используются плотные жирные крема, потому что они как защитный щит от ветра, мороза, а вечером — увлажняющие, так как в помещениях сухой воздух. Весной подход надо поменять: утром — увлажняющие средства, вечером — питающие. Это связано с тем, что весной меняется работа потовых, сальных желез, а также состояние самой кожи — после зимы она часто сильно обезвожена.

Средства с ретинолом, которые используются в домашнем уходе, лучше оставить для зимнего ухода. Актуальнее в составе косметики для весны будут, например, молочная или азелаиновая кислота, можно подключить средства с содержанием витамина C. Домашний уход в начале весны может дополнять увлажняющими масками.

Тем, кто ходит к косметологу, нужно убирать агрессивные и такие аппаратные процедуры, как фотолечение кожи, лазерные шлифовки лица и срединные пилинги (есть риск развития пигментных проявлений в тех местах, которые лечатся).

Улучшение питания и витаминизация

Февраль и март, пожалуй, самое тяжелое время для организма. Особо остро в этот период многим не хватает витаминов С, D, В. И все это сказывается на коже и внешнем виде в целом: шелушение, сухость, круги под глазами, выпадение волос, слоение ногтей.

Здесь важно контролировать свое питание, потихоньку уходить от слишком жирной пищи, подбирать продукты с богатым количеством макро- и микроэлементов, при необходимости и после консультации со специалистом дополнительно подключать витамины.

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Межсезонье зачастую связывают с проблемами кожи: сухость, чувство стянутости по утрам или после мытья, шелушение, тусклость. И с этим не поможет справиться...
 
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