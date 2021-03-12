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Сегодня стартует 1-й тур ЧБ по футболу, в котором случится суперматч в Минске
Источник материала: Tut.by
12 марта матчем в Минске начнется первый тур 31-го
Накануне старта первенства футбольный эксперт
Уже в первом туре, 13 марта, зрители смогут наблюдать за главным хитом в исполнении столичного «Динамо» и жодинского «Торпедо-БелАЗ».
Команда Леонида Кучука провела весьма секретные сборы в Сочи, во время которых тренер запретил рассказывать о товарищеских спаррингах. Аура секретности добавит интереса к команде в первых турах, которая прилично усилилась зимой.
Про «автозаводцев» доступно больше информации. Стан команды покинули квалифицированные легионеры, благодаря которым в прошлом году жодинцы впервые завоевали награды чемпионата.
Напомним, что команда Юрия Пунтуса уже провела официальный матч. В Кубке Беларуси
Прошлогодний чемпион начнет марафон в Солигорске матчем против «Минска». БАТЭ примет «Слуцк», игра пройдет в столице. Борисовчане решили поберечь газон «Борисов-Арены».
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Ниже полное расписание игр первого тура.
12 марта пройдет одна игра:
«Ислочь» — «Славия», 17.30.
13 марта мы увидим четыре игры:
«Энергетик-БГУ» — ФК «Сморгонь», 14.00;
«Рух» — ФК «Гомель», 16.00;
«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ», 17.45;
«Шахтер» — ФК «Минск», 20.45.
14 марта первый тур завершится еще тремя матчами:
«Спутник» — «Динамо-Брест», 15.00;
«Неман» — ФК «Витебск», 17.00;
БАТЭ — ФК «Слуцк», 19.00.
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12 марта стартует 31-й чемпионат Беларуси по футболу.
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