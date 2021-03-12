Сегодня стартует 1-й тур ЧБ по футболу, в котором случится суперматч в Минске

Источник материала: Tut.by

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12 марта матчем в Минске начнется первый тур 31-го чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге . «Ислочь» будет принимать мозырскую «Славию».

Накануне старта первенства футбольный эксперт Владислав Татур подготовил обстоятельное превью к «вышке» , в котором расписал главные события межсезонья и рассказал об интригах.

Уже в первом туре, 13 марта, зрители смогут наблюдать за главным хитом в исполнении столичного «Динамо» и жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Команда Леонида Кучука провела весьма секретные сборы в Сочи, во время которых тренер запретил рассказывать о товарищеских спаррингах. Аура секретности добавит интереса к команде в первых турах, которая прилично усилилась зимой.

Про «автозаводцев» доступно больше информации. Стан команды покинули квалифицированные легионеры, благодаря которым в прошлом году жодинцы впервые завоевали награды чемпионата.

Напомним, что команда Юрия Пунтуса уже провела официальный матч. В Кубке Беларуси «торпедовцы» без проблем разобрались с дзержинским «Арсеналом» .



Битва двух тренеров. Ослабленное «Торпедо-БелАЗ» против усиленного столичного «Динамо». Коллаж из фото «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Минск»

Прошлогодний чемпион начнет марафон в Солигорске матчем против «Минска». БАТЭ примет «Слуцк», игра пройдет в столице. Борисовчане решили поберечь газон «Борисов-Арены».

Опрос Кто в этом году станет чемпионом Беларуси по футболу? "Шахтер" 42% БАТЭ 20% "Динамо-Минск" 11% "Рух" 15% Другой клуб 13% С этого устройства голос уже учтен 3 260 ответов





Ниже полное расписание игр первого тура.

12 марта пройдет одна игра:

«Ислочь» — «Славия», 17.30.

13 марта мы увидим четыре игры:

«Энергетик-БГУ» — ФК «Сморгонь», 14.00;

«Рух» — ФК «Гомель», 16.00;

«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ», 17.45;

«Шахтер» — ФК «Минск», 20.45.

14 марта первый тур завершится еще тремя матчами:

«Спутник» — «Динамо-Брест», 15.00;

«Неман» — ФК «Витебск», 17.00;

БАТЭ — ФК «Слуцк», 19.00.

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