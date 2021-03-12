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Телеграм-канал: в ГУБОПиК некомплект - 40%, еще 10-15% ждут окончания контракта

12.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал "Ник и Майк" утверждает, что в самой одиозной силовой структуре образовалось слишком много свободных вакансий

"Если по телику создается иллюзия полного контроля над ситуацией (мантра про залежи тротила, которые благодаря бдительному Фантомасу и его конторе обезврежены), то на деле расклады немного другие.

Люди продолжают уходить. Причем даже, например, из ГУБОПиКа. На данный момент, по данным Ника, некомплект достигает 40 процентов. Другое дело, что уходить сейчас стараются тихо и без лишнего шума. Еще 10-15 процентов ждут окончания контрактов.

Конечно, есть лютые ябатьки – куда ж без них? Они никуда не собираются уходить и готовы много на что. Но даже они были возмущены до предела тем, что на день милиции не получили никаких надбавок и прибавок. 

В общем, внутри недовольство зашкаливает. Надо сказать, что зарплаты у среднего звена в районе 1100-1600 рублей. И инфляция их тоже съедает. Да, все эти товарищи ходят в те же магазины, что и учителя, доктора и шахтеры", - пишет канал.
 
 
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Телеграм-канал "Ник и Майк" утверждает, что в самой одиозной силовой структуре образовалось слишком много свободных вакансий
 
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