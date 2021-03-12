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Минская прокуратура обжаловала приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич

12.03.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прокуратура Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор суда Московского района Минска в отношении журналистки портала TUT.by Екатерины Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания», сообщила Генеральная прокуратура.

Минская прокуратура обжаловала приговор журналистке TUT.by Екатерине Борисевич

Суд Московского района Минска 2 марта приговорил Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей). Она признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК). Проходящего с ней по одному делу анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1450 рублей).

Наказание по статье 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

Журналистка и врач были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Сорокина и Борисевич политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор суда Московского района Минска в отношении журналистки портала TUT.by Екатерины Борисевич «ввиду...
 
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