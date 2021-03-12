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Лобовое под Несвижем: шесть человек в больнице (видео)

12.03.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации ГАИ Минской области, сегодня, 12 марта, около 10:40 недалеко от деревни Панютичи Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes. ДТП случилось на 165-м км автодороги Р91 (Осиповичи — Барановичи).

По предварительной информации, водитель Mercedes пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария.

В результате происшествия пострадали шесть человек (водители и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и медики. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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По информации ГАИ Минской области, сегодня, 12 марта, около 10:40 недалеко от деревни Панютичи Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes. ДТП...
 
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