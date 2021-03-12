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Лобовое под Несвижем: шесть человек в больнице (видео)
Источник материала: Onliner
По информации ГАИ Минской области, сегодня, 12 марта, около 10:40 недалеко от деревни Панютичи Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes. ДТП случилось на 165-м км автодороги Р91 (Осиповичи — Барановичи).
По предварительной информации, водитель Mercedes пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария.
В результате происшествия пострадали шесть человек (водители и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и медики. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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По информации ГАИ Минской области, сегодня, 12 марта, около 10:40 недалеко от деревни Панютичи Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом Mercedes. ДТП...
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