Стопка блинов за 1 руб.60 коп.: готовим бюджетный завтрак для всей семьи

Источник материала: ОНТ

Масленичная неделя – то время, когда блины едят практически в неограниченном количестве. К тому же, такое блюдо значительно экономит семейный бюджет. Ведь стоимость продуктов для приготовления блинов на трех человек – меньше 2 руб. Делимся рецептом.

Тонкие блины

Вам понадобятся продукты:

Мука – 200 г – 26 коп. (1 кг – 1 руб.30 коп.)

Сахар – 1 ст. л. (25 г) ≈ 4 коп. (1 кг – 1 руб.73 коп.)

2 яйца ≈ 49 коп. (1 десяток – 2 руб. 47 коп.)

Молоко – 0,5 л ≈ 73 коп. (950 мл – 1 руб.39 коп.)

Растительное масло – 1ст. л. (16 мл) ≈ 8 коп. (1 л – 4 руб.85 коп.)

Соль – щепотка

Итого: 1 руб.60 коп.

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, перемешивайте. Консистенция должна быть, как у однородной сметаны средней густоты. Влейте масло и оставьте тесто на 10-15 мин. Затем нагрейте чугунную сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте тонкие блинчики с двух сторон. Подавайте с вареньем.

Секреты приготовления:

1. Тесто для блинов лучше выливать черпаком на середину сковородки, затем размазать ложкой по сторонам или, наклоняя сковородку, дать тесту растечься.

2. Вам понадобится хорошая сковородка, желательно чугунная или специальная, для блинов.

Фото: Pixabay.com

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