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Стопка блинов за 1 руб.60 коп.: готовим бюджетный завтрак для всей семьи
Источник материала: ОНТ
Масленичная неделя – то время, когда блины едят практически в неограниченном количестве. К тому же, такое блюдо значительно экономит семейный бюджет. Ведь стоимость продуктов для приготовления блинов на трех человек – меньше 2 руб. Делимся рецептом.
Тонкие блины
Вам понадобятся продукты:
Мука – 200 г – 26 коп. (1 кг – 1 руб.30 коп.)
Как готовить:
Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, перемешивайте. Консистенция должна быть, как у однородной сметаны средней густоты. Влейте масло и оставьте тесто на 10-15 мин. Затем нагрейте чугунную сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте тонкие блинчики с двух сторон. Подавайте с вареньем.
Секреты приготовления:
1. Тесто для блинов лучше выливать черпаком на середину сковородки, затем размазать ложкой по сторонам или, наклоняя сковородку, дать тесту растечься.
Фото: Pixabay.com
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Масленичная неделя – то время, когда блины едят практически в неограниченном количестве. К тому же, такое блюдо значительно экономит семейный бюджет. Ведь...
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