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Генсек ООН: миллионы людей в 2021 году окажутся на грани голода и смерти
Источник материала: ОНТ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в мире число людей, страдающих от голода может увеличиться. Информацию об этом
По данным за минувший год от голода пострадали более 88 млн человек – это на 20% больше, чем за предыдущий. По прогнозам на 2021 год, тенденция продолжится.
Из основных причин – конфликты, нестабильность и, конечно же, пандемия.
По словам Антониу Гутерреша, 150 тысяч человек находятся в зоне риска смерти от голода, а еще 16 миллионов человека могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности.
В связи с этим генсек ООН заявил, что будет создана рабочая группа по предотвращению голода в мире. Она будет сотрудничать с НПО, международными финансовыми организациями и другими спецучреждениями.
Фото: pixabay
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в мире число людей, страдающих от голода может увеличиться. Информацию об этом передает ТАСС. По данным за...
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