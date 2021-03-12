ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генсек ООН: миллионы людей в 2021 году окажутся на грани голода и смерти

12.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Генсек ООН: миллионы людей в 2021 году окажутся на грани голода и смерти

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в мире число людей, страдающих от голода может увеличиться. Информацию об этом передает ТАСС.

По данным за минувший год от голода пострадали более 88 млн человек – это на 20% больше, чем за предыдущий. По прогнозам на 2021 год, тенденция продолжится.

Из основных причин – конфликты, нестабильность и, конечно же, пандемия.

По словам Антониу Гутерреша, 150 тысяч человек находятся в зоне риска смерти от голода, а еще 16 миллионов человека могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности.

В связи с этим генсек ООН заявил, что будет создана рабочая группа по предотвращению голода в мире. Она будет сотрудничать с НПО, международными финансовыми организациями и другими спецучреждениями.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в мире число людей, страдающих от голода может увеличиться. Информацию об этом передает ТАСС. По данным за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно уволился прокурор, выступавший обвинителем в политических процессах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by