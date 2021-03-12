Генсек ООН: миллионы людей в 2021 году окажутся на грани голода и смерти

Источник материала: ОНТ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в мире число людей, страдающих от голода может увеличиться. Информацию об этом передает ТАСС.

По данным за минувший год от голода пострадали более 88 млн человек – это на 20% больше, чем за предыдущий. По прогнозам на 2021 год, тенденция продолжится.

Из основных причин – конфликты, нестабильность и, конечно же, пандемия.

По словам Антониу Гутерреша, 150 тысяч человек находятся в зоне риска смерти от голода, а еще 16 миллионов человека могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности.

В связи с этим генсек ООН заявил, что будет создана рабочая группа по предотвращению голода в мире. Она будет сотрудничать с НПО, международными финансовыми организациями и другими спецучреждениями.

Фото: pixabay

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