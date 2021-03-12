ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сыграны первые матчи 1/8-й финала футбольной Лиги Европы

12.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сыграны первые матчи 1/8-й финала футбольной Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы сыграны первые матчи одной восьмой финала. Хорошую заявку на выход в следующий раунд сделала «Рома».

Римляне на домашнем стадионе не оставили шансов донецкому «Шахтеру» – 3:0. В первом тайме счет открыл Лоренцо Пеллегрини. После перерыва «Шахтер» пропустил еще – от Стефана Эль Шаарави и Джанлуки Манчини. Киевское «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» – 0:2. «Тоттэнхэм» уверенно разобрался с загребским «Динамо» – 2:0, «Аякс» разгромил «Янг Бойз» – 3:0. В центральном матче «Манчестер Юнайтед» принимал «Милан». На 50-й минуте Амад Диалло вывел англичан вперед, а уже в добавленное арбитром время Симон Кьяер счет сравнял – 1:1. Еще один британский клуб, «Арсенал», в Греции обыграл «Олимпиакос» – 3:1. Ответные матчи команды проведут через неделю.

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В футбольной Лиге Европы сыграны первые матчи одной восьмой финала. Хорошую заявку на выход в следующий раунд сделала «Рома». Римляне на домашнем стадионе не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно уволился прокурор, выступавший обвинителем в политических процессах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by