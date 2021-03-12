Сыграны первые матчи 1/8-й финала футбольной Лиги Европы

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге Европы сыграны первые матчи одной восьмой финала. Хорошую заявку на выход в следующий раунд сделала «Рома».

Римляне на домашнем стадионе не оставили шансов донецкому «Шахтеру» – 3:0. В первом тайме счет открыл Лоренцо Пеллегрини. После перерыва «Шахтер» пропустил еще – от Стефана Эль Шаарави и Джанлуки Манчини. Киевское «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» – 0:2. «Тоттэнхэм» уверенно разобрался с загребским «Динамо» – 2:0, «Аякс» разгромил «Янг Бойз» – 3:0. В центральном матче «Манчестер Юнайтед» принимал «Милан». На 50-й минуте Амад Диалло вывел англичан вперед, а уже в добавленное арбитром время Симон Кьяер счет сравнял – 1:1. Еще один британский клуб, «Арсенал», в Греции обыграл «Олимпиакос» – 3:1. Ответные матчи команды проведут через неделю.

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