Кот обнял собаку, чтобы успокоить ее (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в кадре которого кот решил успокоить собаку, опубликовано на ridus.ru .

На видео видно, как кот, которому надоело слушать вой собаки, придумал, как заставить ее замолчать. Он внезапно прыгнул на собаку и… обнял ее.

Пользователей Сети позабавила такая сцена: «Собака звала кота, чтобы обнять его», «Потише! Уже все спят!», «Вой собаки очень раздражает кота», «Главное, что это сработало», – писали комментаторы.

Фото: pixabay.com

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