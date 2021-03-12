ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот обнял собаку, чтобы успокоить ее (ВИДЕО)

12.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот обнял собаку, чтобы успокоить ее (ВИДЕО)

Видео, в кадре которого кот решил успокоить собаку, опубликовано на ridus.ru.

На видео видно, как кот, которому надоело слушать вой собаки, придумал, как заставить ее замолчать. Он внезапно прыгнул на собаку и… обнял ее.

Пользователей Сети позабавила такая сцена: «Собака звала кота, чтобы обнять его», «Потише! Уже все спят!», «Вой собаки очень раздражает кота», «Главное, что это сработало», – писали комментаторы.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, в кадре которого кот решил успокоить собаку, опубликовано на ridus.ru. На видео видно, как кот, которому надоело слушать вой собаки, придумал, как заставить ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно уволился прокурор, выступавший обвинителем в политических процессах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by