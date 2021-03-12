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Кот обнял собаку, чтобы успокоить ее (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в кадре которого кот решил успокоить собаку, опубликовано на
На видео видно, как кот, которому надоело слушать вой собаки, придумал, как заставить ее замолчать. Он внезапно прыгнул на собаку и… обнял ее.
Пользователей Сети позабавила такая сцена: «Собака звала кота, чтобы обнять его», «Потише! Уже все спят!», «Вой собаки очень раздражает кота», «Главное, что это сработало», – писали комментаторы.
Фото: pixabay.com
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Видео, в кадре которого кот решил успокоить собаку, опубликовано на ridus.ru. На видео видно, как кот, которому надоело слушать вой собаки, придумал, как заставить ее...
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