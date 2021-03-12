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Соболенко не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Дубае
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал крупного теннисного турнира в Дубае. В одной четвертой белоруска уступила Гарбинье Мугурусе.
Эта же испанка обыграла Соболенко на прошлой неделе в Дохе, сейчас ситуация повторилась. Белоруска взяла первый сет 6:3 и с брейком повела во втором. После этого сценарий матча изменился: Соболенко много ошибалась, Мугуруса, напротив, действовала надежно. Вторую партию испанка выиграла со счетом 6:3, третью – 6:2.
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Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал крупного теннисного турнира в Дубае. В одной четвертой белоруска уступила Гарбинье Мугурусе. Эта же испанка обыграла...
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