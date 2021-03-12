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Обострение ситуации в Мьянме: против свергнутого лидера страны выдвинуты новые обвинения
Источник материала: ОНТ
В Мьянме вновь обострилась ситуация из-за новых обвинений против свергнутого лидера страны Аунг Сан Су Чжи. Накануне в массовых протестах погибли не менее 12 человек.
Янгон, Мандалай, Монива – акции проходят по всей стране. И если раньше для их подавления силовики применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, то сейчас в дело идёт боевое оружие. Также военные, которые в начале февраля захватили власть в стране, направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, которые действуют в пограничных штатах страны. С начала февраля в Мьянме на акциях протеста погибли более 70 человек.
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В Мьянме вновь обострилась ситуация из-за новых обвинений против свергнутого лидера страны Аунг Сан Су Чжи. Накануне в массовых протестах погибли не менее 12...
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