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Обострение ситуации в Мьянме: против свергнутого лидера страны выдвинуты новые обвинения

12.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обострение ситуации в Мьянме: против свергнутого лидера страны выдвинуты новые обвинения

В Мьянме вновь обострилась ситуация из-за новых обвинений против свергнутого лидера страны Аунг Сан Су Чжи. Накануне в массовых протестах погибли не менее 12 человек. 

Янгон, Мандалай, Монива – акции проходят по всей стране. И если раньше для их подавления силовики применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, то сейчас в дело идёт боевое оружие. Также военные, которые в начале февраля захватили власть в стране, направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий,  которые действуют в пограничных штатах страны. С начала февраля в Мьянме на акциях протеста погибли более 70 человек.  

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В Мьянме вновь обострилась ситуация из-за новых обвинений против свергнутого лидера страны Аунг Сан Су Чжи. Накануне в массовых протестах погибли не менее 12...
 
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