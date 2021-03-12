Делегаты ВНС продолжают знакомить граждан с тезисами форума

Источник материала: ОНТ

Участники Всебелорусского народного собрания продолжают знакомить граждан с тезисами важного для страны форума. Делегаты выезжают и в большие коллективы в городах, и в маленькие деревни.

В Нацково – 70 жителей, и ситуацию в мире и стране обсуждать любят. Особенно такое событие, как Всебелорусское народное собрание. Довольны, что в столице говорили о сохранении деревни. Сегодня впечатлениями делились с большой делегацией: депутаты, местные власти, МЧС. Встречу назначили у автолавки – центра местной жизни. Говорили и о глобальном, и о житейском. Когда починят дорогу, закопают заброшенный колодец, уберут обломки дома или устроят праздник деревни.

Говорили почти час – от благоустройства малых деревень до возможности привиться от ковида. Такие встречи в отдалённых населённых пунктах решили проводить почаще.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram