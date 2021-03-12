Стена рухнула на журналиста во время прямого эфира в Колумбии

Источник материала: ОНТ

Трагедией едва не закончился прямой эфир на Колумбийском телеканале. Во время спортивной программы на комментатора обрушилась стена.

Тяжелая декорация буквально впечатала журналиста в стол. При этом ведущие продолжили вести эфир и дождались перехода на рекламу. А комментатору, можно сказать, повезло – обошлось без серьезных травм.

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