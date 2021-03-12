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Высокое качество вакцины «Спутник V» отметили в Германии

12.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Высокое качество вакцины «Спутник V» отметили в Германии

Высокое качество российской вакцины «Спутник V» отметил глава постоянной комиссии по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, пишет БЕЛТА со ссылкой на  Rheinische Post.

Также глава комиссии подчеркнул, что, как и AstraZeneca, российская вакцина разработана на основе аденовируса. Но в вакцине «Спутник V», в отличие от AstraZeneca, для первой и второй доз используются два разных векторных вируса.

Фото: БЕЛТА


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Высокое качество российской вакцины «Спутник V» отметил глава постоянной комиссии по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, пишет БЕЛТА со ссылкой...
 
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