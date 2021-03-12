Высокое качество вакцины «Спутник V» отметили в Германии

Источник материала: ОНТ

Высокое качество российской вакцины «Спутник V» отметил глава постоянной комиссии по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, пишет БЕЛТА со ссылкой на Rheinische Post.

Также глава комиссии подчеркнул, что, как и AstraZeneca, российская вакцина разработана на основе аденовируса. Но в вакцине «Спутник V», в отличие от AstraZeneca, для первой и второй доз используются два разных векторных вируса.

Фото: БЕЛТА





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