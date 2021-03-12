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Высокое качество вакцины «Спутник V» отметили в Германии
Источник материала: ОНТ
Высокое качество российской вакцины «Спутник V» отметил глава постоянной комиссии по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс,
Также глава комиссии подчеркнул, что, как и AstraZeneca, российская вакцина разработана на основе аденовируса. Но в вакцине «Спутник V», в отличие от AstraZeneca, для первой и второй доз используются два разных векторных вируса.
Фото: БЕЛТА
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Высокое качество российской вакцины «Спутник V» отметил глава постоянной комиссии по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, пишет БЕЛТА со ссылкой...
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