|
В ЕС проголосовали за введение налога на выбросы углекислого газа
Источник материала: ОНТ
Европарламент проголосовал за введение налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, передает
Налогом будут облагаться товары, которые ввозят в ЕС из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов CO2. В первую очередь, сбор коснется продукции отраслей, производящих или потребляющих много энергии.
ЕС на этом может заработать от 5 до 14 млрд евро в год.
В Европарламенте выразили надежду, что такому примеру последуют и другие страны. Особенно те, которые сильно загрязняют атмосферу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европарламент проголосовал за введение налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, передает Euronews. Налогом будут облагаться товары, которые ввозят в ЕС из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)