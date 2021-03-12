В ЕС проголосовали за введение налога на выбросы углекислого газа

Источник материала: ОНТ

Европарламент проголосовал за введение налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, передает Euronews .

Налогом будут облагаться товары, которые ввозят в ЕС из стран с более низкими стандартами сокращения выбросов CO2. В первую очередь, сбор коснется продукции отраслей, производящих или потребляющих много энергии.

ЕС на этом может заработать от 5 до 14 млрд евро в год.

В Европарламенте выразили надежду, что такому примеру последуют и другие страны. Особенно те, которые сильно загрязняют атмосферу.

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