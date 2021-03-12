В БРСМ подвели итоги 2020 года и обсудили планы на будущее

Источник материала: ОНТ

Объединить усилия в Год народного единства. Работа молодёжных организаций будет ещё больше сосредоточена на гражданско-патриотическом воспитании. Итоги 2020 года подвели в республиканском союзе молодежи.

Лидеры БРСМ, депутаты и делегаты Всебелорусского народного собрания обсудили новую стратегию. Её вынесут на общественное обсуждение, чтобы услышать всех неравнодушных. Для этого пройдут дискуссионные площадки открытого диалога «БРСМ: вчера, сегодня, завтра».

К работе присоединятся и другие общественные организации патриотической направленности. Акцент на усиление первичного звена, вовлечение большего числа молодежи и активное выстраивание социальных лифтов.

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