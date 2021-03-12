Беларусь пытается договориться о формате своего участия в «Евровидении»

Беларусь еще не приняла окончательное решение о своем участии в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году и пытается договориться с организаторами. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная телерадиокомпания Беларуси пояснила, что ведет непрекращающийся диалог с Европейским вещательным союзом (правообладателем конкурса песни «Евровидение»).

Окончательно решение об участии в музыкальном конкурсе Беларусь еще не приняла, поскольку в ходе переговоров обсуждается формат участия белорусских исполнителей в «Евровидении» в текущем году.

Когда стороны придут к финальному решению, белтелерадиокомпания «готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта».

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз заявил , что песня «Я научу тебя», которую должны были исполнять «Галасы ЗМеста» из Беларуси на «Евровидении-2021», в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе, потому что не соответствует его правилам.

ЕВС сообщает, что организация внимательно изучила песню группы «Галасы ЗМеста» и сделали вывод, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса», а реакция на нее «рискует подорвать репутацию ЕВС».

На официальном канале «Евровидения» клип белорусской группы набрал 195 тысяч просмотров, 1,6 тысячи лайком и 16 тысяч дизлайков. Теперь он оттуда удален.

«Галасы ЗМеста» - это новый проект барановичских кавээнщиков, он появился осенью 2020 года. Группа исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.