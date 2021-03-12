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Изменения в главном законе: в Беларуси готовят поправки в Конституцию

12.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Специальная комиссия подготовит поправки в Конституцию Беларуси. В нее войдут представители разных сфер и профессий. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал подробности, передает телеканал «МИР 24».

Представители Комиссии должны будут рассмотреть все предложения граждан. Сейчас уже определены основные направления, по которым и будет обновлен главный закон страны. Они касаются статуса Всебелорусского народного собрания, полномочий и функций высших государственных органов, развития партийного строительства, социально-экономических прав и гарантий.

«Очень важно, чтобы граждане принимали активное участие в разработке предложений по изменению Конституции, принятию конституционных положений. Потому что это значительно повышает легитимность основного закона нашей страны», – сказал председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Некоторые предложения по изменению Конституции уже озвучены на Всебелорусском народном собрании и диалоговых площадках.



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