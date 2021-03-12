Волчек - об отставке Носкевича: Может, он психологически не выдержал, здоровье подвело

– Как считаете, за что Лукашенко уволил главу Следственного комитета Носкевича? Несмотря на тысячи жалоб, неизвестно ни об одном уголовном деле, возбужденном за избиения и пытки со стороны силовиков.





– Возможно, отставка Носкевича связана с его присутствием в санкционных списках. Лукашенко могли посоветовать убрать с руководящих постов попавших в черные списки. Все равно белорусские власти заинтересованы в сотрудничестве с ЕС, США, международными организациями. А когда начальник Следственного комитета числится в санкционных списках… это мешает сотрудничеству.





Вторая возможная причина: часть следователей не хотят расследовать дела в отношении протестующих и затягивают предварительные расследования. Кроме того, могли сказаться побеги за границу следователей, которые начали собирать доказательства по преступлениям силовиков.





Особенно обращает на себя внимание независимое расследование убийства Тарайковского и Бондаренко: понятно, что информация об обстоятельствах их гибели была получена из Беларуси, и, наверное, от бывших коллег. То есть можно подозревать утечку информации из СК.





Можно догадываться о настроениях молодых следователей в СК. Все понимают, что жизнь в Беларуси будет продолжаться и через 5 лет, а карьеры у них уже может не быть никакой.





Носкевичу всего 50 лет, идти в отставку ему рано – с генеральскими погонами уходят в отставку в 55. Не знаю, может он психологически не выдержал, здоровье подвело. Сами понимаете, полгода понимать, что нужно возбуждать дела по преступлениям силовиков и не делать этого…





– Новым главой СК стал Дмитрий Гора. В прошлом году он возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержаний граждан. Заведут ли при нем эти уголовные дела?





– Нет, не вижу оснований, чтобы что-то изменилось. Пока единственное исключение – уголовное дело о гибели Романа Бондаренко, но его, скорее всего, возбудили из-за давления и внимания со стороны международного спортивного сообщества.





Дмитрия Баскова в событиях на «Площади Перемен». Мы помним, что из-за вопроса о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске Международная федерация хоккея (IIHF) запросила материалы об участиив событиях на «Площади Перемен».





А Дмитрий Гора как председатель межведомственной комиссии мог бы сделать доклад, отчет или провести хотя бы закрытый круглый стол, где представил бы доказательства объективного расследования. Но об этом не было слышно, поэтому не думаю, что нужно возлагать на него надежды.





– За несколько дней до отставки Носкевич сообщил, что с лета 2020 года возбуждено более 2500 уголовных дел "экстремистской" направленности. Уже подсчитали, что на каждые три тысячи взрослого населения у нас приходится минимум один "экстремист". Когда власти остановятся в своих репрессиях?





– Боюсь, пока процессы будут продолжаться и количество политзаключенных, которых уже под 300 человек, будет увеличиваться.





А остановиться должны не только власти, но и конкретные следователи, прокуроры, судьи. Все зависит от них. Можно же не возбуждать уголовные дела, прекращать незаконно возбужденные.







