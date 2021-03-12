Источник материала: Хартия'97

В Италии юристы хотят пересмотреть приговор Данте Алигьери 1 12.03.2021, 15:44

1,716

C момента его смерти прошло 700 лет.

Итальянские эксперты-юристы хотят исправить судебную ошибку, в результате которой выдающегося поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери изгнали из Флоренции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local .

Данте, которого итальянцы называют "верховным поэтом", был выслан из родной Флоренции в январе 1302 в результате партийной вражды между черными и белыми гвельфами.

"Наша цель заключается в том, чтобы, учитывая новые доказательства, которые могут появиться, оценить, могут ли эти (три) приговора (против Данте) быть предметом повторного рассмотрения или в идеале быть отменены", - заявил адвокат по уголовным делам Алессандро Траверсе.

Для этого Траверсе пригласил коллег адвокатов старше судей и прокуроров, а также потомков Данте и судьи, выгнал его из Флоренции, возобновить дело на конференции 21 мая.

Граф Сперелли ди Серего Алигьери, астроном, является прямым потомком Данте, примет участие в конференции вместе с потомком Канте где Габриэла, судьи, сослал поэта.

"Мне интересно пересмотреть это дело", - сказал потомок судьи Антуан де Габриэлли. Но он добавил, что не будет стремиться отстаивать позицию своего предка, Данте виновен.

Даже если полномасштабный пересмотр дела вряд ли осуществим, учитывая все практические и юридические вопросы, Траверсе отметил значение символического жеста оправдание Данте, который "юридически говоря, для города Флоренция все еще является лицом с криминальным прошлым".

Кроме поэтической деятельности, Данте был политиком, который работал одним из девяти избранных правителей Флоренции в 1300 году. Именно этот пост вызвал его проблемы. В результате партийной борьбы власть захватили "черные гвельфы", а правители из числа "белых гвельфов", к которым принадлежал Данте, были приговорены к изгнанию. Поэт до конца жизни так и не вернулся в родной город.В Италии юристы хотят пересмотреть приговор Данте Алигьери

C момента его смерти прошло 700 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .