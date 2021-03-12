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Сотрудники финансовой милиции продолжают расследовать дело, связанное с финансовой пирамидой

12.03.2021 16:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Речь о крупной афере. По информации ДФР, пострадавших насчитывается около сотни. Работала схема по принципу сарафанного радио: человек вложился, увидел накопление процентов, посоветовал выгодное дело своим друзьям и знакомым. Организаторами финансовой пирамиды был создан имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании. Несмотря на то, что афера была замаскирована под инвестиционный проект со своим персональным сайтом, налицо явные признаки мошенничества. Но это не отпугнуло большое количество вкладчиков. Причем среди обманутых инвесторов были люди, как с юридическим, так и экономическим образованием: адвокаты, юристы, финансисты. В одном случае, чтобы максимально вложиться, человек даже продал двухкомнатную квартиру в столице. 

Доход, полученный от работы финансовой пирамиды, составил более 350 тысяч рублей. Сейчас организатор серой схемы задержан. За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения возбуждено уголовное дело. Подробности аферы расскажем в нашей итоговой программе сегодня вечером.  

 
 
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Речь о крупной афере. По информации ДФР, пострадавших насчитывается около сотни. Работала схема по принципу сарафанного радио: человек вложился, увидел накопление...
 
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