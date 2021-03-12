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Запуск принтера после свежего апдейта Windows 10 приводит к перезагрузке системы

12.03.2021 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Свежее обновление Windows 10 под индексом KB5000802 приводит к конфликту с принтерами, в результате чего система сообщает об ошибке и необходимости перезагрузить компьютер. Об этом передает ресурс Windows Latest.

Проблема возникает в момент, когда пользователь отправляет файл в печать. Сразу же возникает голубой экран с неприятным сообщением об ошибке и перезагрузке системы. При этом не важно, файл какой программы пользователь хочет распечатать: ошибка возникает в Word, Notepad и других редакторах.

Затронуты оказались по меньшей мере принтеры от компаний Kyocera, Zebra и Ricoh.

Microsoft в курсе проблемы и работает над решением.

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Свежее обновление Windows 10 под индексом KB5000802 приводит к конфликту с принтерами, в результате чего система сообщает об ошибке и необходимости перезагрузить...
 
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