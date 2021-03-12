ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дальнобойщик из Молдовы попал в отчаянную ситуацию в Слуцке. За час на помощь приехали десятки машин (видео)

12.03.2021 16:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Новостью, которая заставляет верить в лучшее, поделился телеграм-канал «Слуцк Беларусь Новости». Жизненная ситуация, знакомая всем дальнобойщикам: чужая страна, гадкая погода, сломалась машина. Запчасти должны прийти через пару дней, а до тех пор — живи как знаешь, без денег, связи, жилья. Но история оптимистичная, не забыли?

Около полудня телеграм-канал бросил клич: «Дальнобойщику нужна помощь. 34-летний Андрей из Молдавии работает на фуре, в начале этой недели его машина сломалась недалеко от Слуцкого мясокомбината. Деньги закончились, аккумулятор сел, телефона и еды нет, а в кабине холодно как на улице. Андрею помогают спасатели из пожарной части поблизости, и к ним он ходит погреться. Но будет здорово, если вы тоже подключитесь и поддержите его. Запчасти для ремонта ему обещают привезти только в воскресенье».

Спустя примерно час появилось дополнение: «Вопрос решен! За час к дальнобойщику подъехали десятки машин, у него теперь целая кабина продуктов. Продукты больше не нужны! Привезли также газовую горелку. По ремонту машины предварительно установили, что выполнить его на месте своими силами невозможно. Примерно через час-полтора молдаванина Андрея заберет к себе домой житель Слуцка. Номер телефона этого человека для связи по разным вопросам нам сообщат чуть позже. Всем огромное спасибо за участие!»

На этом все проблемы Андрея не решены. Ведь еще предстоит ремонтировать машину, кроме того, нет ясности с тем, как ее заправлять. И тем не менее, согласитесь, можно только восхититься отзывчивостью белорусов из Слуцка. Спасибо!

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Читайте также:

Кофе с доставкой на дом — пополняйте свои запасы через Каталог

Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
7 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
8 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Capriccio 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 95%, робуста 5%, светло-средняя обжарка
14,99 р.
5 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
1 отзыв
зерновой, средняя обжарка
18,30 р.
1 предложение
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новостью, которая заставляет верить в лучшее, поделился телеграм-канал «Слуцк Беларусь Новости». Жизненная ситуация, знакомая всем дальнобойщикам: чужая страна,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грибы превратили деревянные полы в источник электроэнергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by