Дальнобойщик из Молдовы попал в отчаянную ситуацию в Слуцке. За час на помощь приехали десятки машин (видео)

Источник материала: Onliner

Новостью, которая заставляет верить в лучшее, поделился телеграм-канал «Слуцк Беларусь Новости» . Жизненная ситуация, знакомая всем дальнобойщикам: чужая страна, гадкая погода, сломалась машина. Запчасти должны прийти через пару дней, а до тех пор — живи как знаешь, без денег, связи, жилья. Но история оптимистичная, не забыли?

Около полудня телеграм-канал бросил клич: «Дальнобойщику нужна помощь. 34-летний Андрей из Молдавии работает на фуре, в начале этой недели его машина сломалась недалеко от Слуцкого мясокомбината. Деньги закончились, аккумулятор сел, телефона и еды нет, а в кабине холодно как на улице. Андрею помогают спасатели из пожарной части поблизости, и к ним он ходит погреться. Но будет здорово, если вы тоже подключитесь и поддержите его. Запчасти для ремонта ему обещают привезти только в воскресенье».

Спустя примерно час появилось дополнение: «Вопрос решен! За час к дальнобойщику подъехали десятки машин, у него теперь целая кабина продуктов. Продукты больше не нужны! Привезли также газовую горелку. По ремонту машины предварительно установили, что выполнить его на месте своими силами невозможно. Примерно через час-полтора молдаванина Андрея заберет к себе домой житель Слуцка. Номер телефона этого человека для связи по разным вопросам нам сообщат чуть позже. Всем огромное спасибо за участие!»

На этом все проблемы Андрея не решены. Ведь еще предстоит ремонтировать машину, кроме того, нет ясности с тем, как ее заправлять. И тем не менее, согласитесь, можно только восхититься отзывчивостью белорусов из Слуцка. Спасибо!

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