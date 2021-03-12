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«Тяжело говорить»: Жена Михалкова убита горем

12.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Тяжело говорить»: Жена Михалкова убита горем
Никита Михалков
Супруга знаменитого режиссера Никиты Михалкова заявила о чудовищной напасти. Скончался известный дизайнер, который очень много значил для Татьяны.

Жена Никиты Михалкова Татьяна поделилась на своей странице в Facebook информацией о смерти дорогого человека. Умер модельер Александр Арнгольдт, который в 90-е годы активно помогал супруге режиссера создавать благотворительный фонд «Русский силуэт». Кончина дизайнера стала для Татьяны эмоциональным ударом — женщина была очень привязана к покойному. Убитая горем избранница Никиты Михалкова обратилась к покойному модельеру в соцсети.

«Очень тяжело говорить», — призналась Татьяна, подбирая нужные слова. Женщина поблагодарила дизайнера за сотрудничество в работе над «Русским силуэтом». Также она извинилась перед покойным Александром Арнгольдтом за то, что ее семья уделяла ему недостаточно внимания и выражала не так много теплого отношения. Супруга Никиты Михалкова добавила к тексту снимки, на которых запечатлен усопший модельер.

Татьяна охарактеризовала Александра Арнгольдта как удивительного, талантливого художника и человека редкой доброты. Модельер добился отличных успехов на профессиональном поприще и стал для семьи Никиты Михалкова важной персоной. Александр Арнгольдт тесно общался с дочерьми режиссера. Одно из творений мужчины, по заверению Татьяны, есть в гардеробе Надежды Михалковой — младшей наследницы кинодеятеля.
 
 
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Александр Арнгольдт тесно общался с дочерьми режиссера.
 
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