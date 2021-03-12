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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лобовое столкновение под Несвижем: шесть человек в больнице «Фиат» при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес».

«Фиат» при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес».Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, взял управление и оказался на обочине. Машину вынесло на встречную полосу, где и произошла авария.В результате происшествия пострадали шесть человек (водители «Фиата» и «Мерседеса» и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.