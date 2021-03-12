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Лобовое столкновение под Несвижем: шесть человек в больнице
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Фиат» при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес».
Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, взял управление и оказался на обочине. Машину вынесло на встречную полосу, где и произошла авария.
В результате происшествия пострадали шесть человек (водители «Фиата» и «Мерседеса» и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.
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«Фиат» при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес».
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