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Лобовое столкновение под Несвижем: шесть человек в больнице

12.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лобовое столкновение под Несвижем: шесть человек в больнице
Иллюстративное фото
Происшествие случилось сегодня около 10: 40 недалеко от д. Панютичи на 165-м км дороги Осиповичи-Барановичи, сообщает пресс-служба МВД.

«Фиат» при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес».

Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, взял управление и оказался на обочине. Машину вынесло на встречную полосу, где и произошла авария.

В результате происшествия пострадали шесть человек (водители «Фиата» и «Мерседеса» и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.

 
 
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«Фиат» при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес».
 
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