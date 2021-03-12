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В Гродно уволился прокурор, выступавший обвинителем в политических процессах
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Дмитрий Грицук уволился из прокуратуры по соглашению сторон, рассказал он
Юрист 2 класса Дмитрий Грицук являлся помощником прокурора города Гродно, как можно узнать на сайте горисполкома. До работы в прокуратуре был помощником прокурора Лидского района.
В пресс-службе прокуратуры на вопросы Hrodna.life предложили направить письменное обращение.
Дмитрий Грицук выступал обвинителем по делу Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский. Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четверых человек в связи с событиями 27 сентября. Сначала гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля Грицука сменил Сергей Петрашко.
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Юрист 2 класса Дмитрий Грицук являлся помощником прокурора города Гродно.
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