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В Гродно уволился прокурор, выступавший обвинителем в политических процессах

12.03.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродно уволился прокурор, выступавший обвинителем в политических процессах
Фото: БЕЛТА
В конце февраля прокурор Дмитрий Грицук уволился из прокуратуры города Гродно. Он участвовал в ряде уголовных процессов, которые начались после выборов. Грицук, например, был гособвинителем по делу избитого омоновцами таксиста Алексея Лапы.

Дмитрий Грицук уволился из прокуратуры по соглашению сторон, рассказал он Hrodna.life. От других комментариев бывший прокурор отказался.

Юрист 2 класса Дмитрий Грицук являлся помощником прокурора города Гродно, как можно узнать на сайте горисполкома. До работы в прокуратуре был помощником прокурора Лидского района.

В пресс-службе прокуратуры на вопросы Hrodna.life предложили направить письменное обращение.

Дмитрий Грицук выступал обвинителем по делу Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский. Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четверых человек в связи с событиями 27 сентября. Сначала гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля Грицука сменил Сергей Петрашко.
 
Теги: Гродно
 
 
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Юрист 2 класса Дмитрий Грицук являлся помощником прокурора города Гродно.
 
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