|
В Бресте ГАИ задержала Audi с пьяной женщиной за рулем: в салоне спал 4-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
В Бресте сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину за рулем Audi,
Инцидент произошел вечером 9 марта на улице Красногвардейской. Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находилась 35-летняя жительница Жабинковского района, а в салоне спал ее 4-летний ребенок.
В ходе беседы милиционеры предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование — 1,9 промилле. Женщина пояснила, что дома пила коньяк, а после отправилась в областной центр по делам. При этом одного из четверых детей решила взять с собой.
В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Напомним, ранее в Лунинце ГАИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)