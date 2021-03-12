В Бресте ГАИ задержала Audi с пьяной женщиной за рулем: в салоне спал 4-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

В Бресте сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину за рулем Audi, сообщили в УВД.

Инцидент произошел вечером 9 марта на улице Красногвардейской. Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находилась 35-летняя жительница Жабинковского района, а в салоне спал ее 4-летний ребенок.

В ходе беседы милиционеры предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование — 1,9 промилле. Женщина пояснила, что дома пила коньяк, а после отправилась в областной центр по делам. При этом одного из четверых детей решила взять с собой.

В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, ранее в Лунинце ГАИ остановила пьяную женщину на Audi. По ее словам, она поссорилась с мужем и ехала с двумя детьми к подруге отмечать 8 Марта.

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