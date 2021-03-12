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В Минске Hyundai в заносе врезался во встречный Peugeot, а тот - в столб
Источник материала: Tut.by
Две легковушки столкнулись на столичной улице Тимирязева днем 12 марта,
По информации инспекторов, 46-летний водитель Hyundai двигался по улице Тимирязева в направлении улицы Кальварийской. При выборе скорости он не учел дорожные и погодные условия, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел на встречку и врезался в Peugeot, который от удара отбросило в столб.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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