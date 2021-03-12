В Минске Hyundai в заносе врезался во встречный Peugeot, а тот - в столб

Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на столичной улице Тимирязева днем 12 марта, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 46-летний водитель Hyundai двигался по улице Тимирязева в направлении улицы Кальварийской. При выборе скорости он не учел дорожные и погодные условия, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел на встречку и врезался в Peugeot, который от удара отбросило в столб.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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