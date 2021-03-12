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СК разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов

12.03.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет разблокировал опечатанный офис Белорусской ассоциации журналистов в Минске.

"Мы возвращаемся в нормальный режим работы на Кальварийскую, 16, офис 265 (4-й этаж)! Спасибо всем за солидарность и поддержку!", - сообщил БАЖ в своем телеграм-канале.

«Технику, сейф, печать и документы нам не вернули, но начинаем наводить порядок и возвращаться к работе», - отмечается в сообщении.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Борис Горецкий, утром 12 марта сотрудники СК приехали в офис БАЖ.

«Провели осмотр, убедились, что печати не сорваны, никто в офисе не был, и помещение нам вернули. Однако сейф, печать, документы, техника — ничего больше не возвращено. Надеемся, что скоро вернут, потому что нам это все необходимо для работы, в том числе для бухгалтерии», — отметил он.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет разблокировал опечатанный офис Белорусской ассоциации журналистов в Минске.
 
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