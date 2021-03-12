﻿ Прокуратура РБ возбудила дело из-за повреждения электрокабелей на Нафтане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура РБ возбудила дело из-за повреждения электрокабелей на Нафтане

12.03.2021 17:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО «Нафтан».

«Согласно материалам дела, неустановленное лицо с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО «Нафтан» в г.Новополоцке повредило 11 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В – забило внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

Предприятию причинен ущерб в значительном размере на сумму не менее 4675 рублей.

Не хотелось бы нагнетать, но, похоже, партизанская активность беларусов не ограничивается только рельсовой войной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО «Нафтан».
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто-то повредил на "Нафтане" кабели электрического обогрева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by