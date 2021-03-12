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Кто-то повредил на "Нафтане" кабели электрического обогрева

12.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возбуждено уголовное дело.

"Согласно материалам дела неустановленное лицо с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО "Нафтан" в Новополоцке повредило 11 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В – забило внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди. Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества по ч.1 ст.218 Уголовного кодекса", - говорится в телеграм-канале генпрокуратуры. 

По данным ведомства, предприятию причинен ущерб в значительном размере на сумму не менее Br4675 (161 базовая величина).
 
 
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