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"Когда цены на нефть снижались, бензин в стране не дешевел"

12.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусы требуют объяснить, почему дорожает топливо

"Когда цены на нефть снижались, бензин в стране не дешевел"
Петиция с таким вопросом появилась на сайте «Удобный город».
 
Заявители просят «Белнефтехим» дать обоснованный ответ на вопрос: «Почему в Беларуси дорожает топливо?». 

Вот что они пишут:
 
«10 марта 2021г. в Беларуси предприятие «Белнефтехим» в очередной раз повысило цену на топливо.
 
Несмотря на то, что «Белнефтехим»  заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси  непонятно, на чем основано повышение цен на топливо?
 
Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались».
 
Обращение будет отправлено в концерн «Белнефтехим» через 11 дней. 
 
 
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Беларусы требуют объяснить, почему дорожает топливо
 
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