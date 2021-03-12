"Когда цены на нефть снижались, бензин в стране не дешевел"

Петиция с таким вопросом появилась на сайте «Удобный город». с таким вопросом появилась на сайте «Удобный город».

Заявители просят «Белнефтехим» дать обоснованный ответ на вопрос: «Почему в Беларуси дорожает топливо?».





Вот что они пишут:

«10 марта 2021г. в Беларуси предприятие «Белнефтехим» в очередной раз повысило цену на топливо.

Несмотря на то, что «Белнефтехим» заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси непонятно, на чем основано повышение цен на топливо?

Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались».

Обращение будет отправлено в концерн «Белнефтехим» через 11 дней.











