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"Когда цены на нефть снижались, бензин в стране не дешевел"
Источник материала: Партизан
Беларусы требуют объяснить, почему дорожает топливо
Заявители просят «Белнефтехим» дать обоснованный ответ на вопрос: «Почему в Беларуси дорожает топливо?».
Вот что они пишут:
«10 марта 2021г. в Беларуси предприятие «Белнефтехим» в очередной раз повысило цену на топливо.
Несмотря на то, что «Белнефтехим» заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси непонятно, на чем основано повышение цен на топливо?
Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались».
Обращение будет отправлено в концерн «Белнефтехим» через 11 дней.
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Беларусы требуют объяснить, почему дорожает топливо
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