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Более 85% ИТ-компаний отмечают ухудшение ситуации в экономике

12.03.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

85,4% ИТ компаний отмечают ухудшение ситуации в экономике Беларуси, а вот ухудшение положения в отрасли констатируют всего 58,4% опрошенных структур.

Более 85% ИТ-компаний отмечают ухудшение ситуации в экономике
Об этом свидетельствуют данные опроса ИТ компаний Беларуси, проводившегося в декабре 2020 года. Они были приведены в работе научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Анны Огинской «ИТ отрасль в Беларуси: текущее положение и перспективы развития».

Thinktanks.by приводит выдержки из данного документа.

Собственные прогнозы – без резкого негатива

Как показал опрос, оценка собственного финансового положения ИТ компаниями выглядит более оптимистичной в сравнении с восприятием ситуации в отрасли и экономике в целом. Так, 45,7% и 12,7% респондентов считают, что положение в отрасли постепенно ухудшается и быстро ухудшается соответственно. Постепенное и быстрое ухудшение положения в экономике в целом отметили 43,8% и 41,6% респондентов соответственно.

Почти треть компаний (29,5%) прогнозируют уменьшение числа заказов в 2021 году на основном рынке, в то же время еще треть (32%) позитивно воспринимают рыночную динамику.

В целом оценки численности персонала и прогнозы в отношении количества заказов сбалансированы и не свидетельствует о резко негативной динамике. Тем не менее, 12% компаний отметили, что собираются менять бизнес-модель для выживания на рынке, еще треть рассматривают изменения как инструмент для долгосрочного развития. 59% компаний не намерены менять бизнес-модель.

В основном бизнесы различного размера примерно одинаково видят перемены. Однако сокращение планов по инвестициям чаще других отмечали компании с численностью 201-500 человек (35,9%). Для крупных компаний также менее актуальной видится задача пересмотра оплаты труда.

Политический кризис, перебои с интернетом и вероятность роста дебиторки

Для оценки рисков, связанных с дальнейшим ведением бизнеса в ИТ сфере, респондентам предлагалось оценить по 5-балльной шкале вероятность наступления и значимость последствий тех или иных событий. 

Среди наиболее вероятных были названы углубление политического кризиса в стране (вероятным и очень вероятным его назвали 23,8% и 40,3% респондентов соответственно); угрозы, связанные с техническими сбоями (работа Интернета, платежных систем и т.п.) (27,3% и 31,1%); резкое повышение налоговой нагрузки и/или новые обязательные платежи, а также угрозы, связанные с государственным регулированием деятельности компании. 

Наименее вероятными назывались риски, связанные со снижением производительности из-за перевода на удаленную работу (их назвали совершенно не возможными и не возможными 23,3% и 25,1% респондентов соответственно). 

Респонденты также относительно низко оценили вероятность сокращения спроса на внешнем рынке; нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси. 
Нейтральная оценка чаще всего касалась увеличения дебиторской задолженности (37,8%) и сокращения преференция ПВТ (29,%). 

Тем не менее, вероятность увеличения дебиторской задолженности чаще отмечали компании, которые работают на внутреннем рынке с частным сектором (47,7%) и с государственными предприятиями (45,2%); более актуальна данная проблема и для компаний с численностью до 15 человек.

Нежелание работать с компаниями из Беларуси

В оценке значимости последствий наступления тех или иных рисков лидируют технические сбои, связанные с работой Интернета и т.п. (значимы и очень значимы для 26,3% и 35,9% респондентов соответственно); углубление политического кризиса (27,3% и 30,8% соответственно) и повышение налогов и платежей (30,8% и 26,0% соответственно). 

Наименее значимыми респондентам представляются сокращение преференций ПВТ; снижение производительности из-за перевода на удаленную работу, нежелание заказчиков работать с компаниями из Беларуси. Сокращение преференций ПВТ значимо и очень значимо для 50% резидентов ПВТ, а 36,8% из них нейтрально отнеслись к данной угрозе. 

Резиденты ПВТ также оказались более чувствительны к риску, связанному с нежеланием заказчиков работать с компаниями из Беларуси: риск значим для 53,6% резидентов и только для 32,7% нерезидентов. Очевидно, это связано с большей долей зарубежных заказчиков среди резидентов ПВТ.

Релокация

Возникающие риски оказывают влияние на решение компаний о релокации. В целом 48,6% компаний допускают возможность либо уже реализуют хотя бы один из предложенных в опросе вариантов релокации.

Полная релокация уже происходит в 14 компаниях (4,4% всех опрошенных). Еще 6,7% и 6% опрошенных считают такой вариант возможным и очень возможным соответственно.

Методология

Опрос проводился компанией MIA Research по заказу BEROC в декабре 2020 года. Суммарная выборка составила 315 респондентов – руководителей ИТ компаний.

Структура полученной выборки приняла следующий вид: 27,9% опрошенных субъектов относятся к микро предприятиям с численностью персонала до 10 человек включительно. 

Предприятия с персоналом 11-50 человек оставили 35,4%; еще 23,3% - это компании с численностью 51-200 человек; 12,8% компаний – с численностью 201-500 человек; в двух компаниях (0,7%) численность превышает 250 человек. 

Полученная структура приблизительно повторяет структуру ИТ компаний, зарегистрированных на ресурсе dev.by (1763 компании), а также структуру резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) по числу сотрудников, с небольшим перевесом в сторону микро компаний.
 
 
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85,4% ИТ компаний отмечают ухудшение ситуации в экономике Беларуси, а вот ухудшение положения в отрасли констатируют всего 58,4% опрошенных структур.
 
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