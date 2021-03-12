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Президент Армении госпитализирован – проблемы с сердцем

12.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Армянский лидер Армен Саркисян попал в больницу, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на армянские СМИ.

"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - пишет издание "Грапарак".

Стентирование – операция по установке специального каркаса – стента – расширяющего необходимый участок, который ранее был сужен патологическим процессом.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году Армен Саркисян уже побывал в клинике: в январе политик пребывал на лечении в Великобритании.   
 
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