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Президент Армении госпитализирован – проблемы с сердцем
12.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Армянский лидер Армен Саркисян попал в больницу, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на армянские СМИ.
"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - пишет издание "Грапарак".
Стентирование – операция по установке специального каркаса – стента – расширяющего необходимый участок, который ранее был сужен патологическим процессом.
Последует
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В этом году Армен Саркисян уже побывал в клинике: в январе политик пребывал на лечении в Великобритании.
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