Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Солист группы "Галасы ЗМеста" рассказал о создании песни для Евровидения

Европейский вещательный союз накануне решил, что песня группы "Галасы ЗМеста" "Я научу тебя" в существующем видеБеларусь из-за признаков "политизированности".

Буквально за 10 минут до объявления решения ЕВС ведущий радио Sputnik Вячеслав Шарапов пообщался с лидером группы "Галасы ЗМеста" Дмитрием Бутаковым и выяснил некоторые детали об отборе на конкурс и создании песни.

"Ну я не присутствовал при отборе естественно. Мы подали заявку и потом нам через какое-то время позвонили: "Ребята, вы прошли", в общем, так. Но по условиям, я так понимаю, имеют право они без всякого отбора взять и просто назначить хоть кого угодно", - рассказал Бутаков.

Об авторстве песни лидер коллектива уточнил, что текст песни - его, "а музыку наши ребята, гитарист с барабанщиком, написали".

"Я бы не назвал это политикой, что применимо к этой песне ("Я научу тебя" - Sputnik), она такая больше о человеческих каких-то явлениях, глобализация, бесконечное сверхпотребление и так далее", - пояснил Бутаков.

На вопрос ведущего, не стоило ли пойти проверенным путем и представить на конкурс "форматную" песню, Бутаков ответил: "Не тот возраст, чтоб "I love you" уже петь. Мы так тоже можем: "Ты ушла, потом пришла, я ушел, потом пришел". Нет проблем. Таких можно без остановки прямо".

При этом по словам солиста задачи "потрясти всех по полной" как раз не стояло, "мы там рассматривали что-то а-ля битловское, какие-нибудь костюмчики такие, клеши, может быть, обычный квартирничек - то, о чем взрослые люди на кухнях разговаривают", - рассказал он.

Каждый солдат должен мечтать стать генералом, почему нет, резюмировал Бутаков.

По мнению радиоведущего вячеслава Шарапова, проект "Галасы ЗМеста" интересен уже тем, что Беларусь впервые попробовала не подстраиваться под формат "Евровидения", а продемонстрировать некую "антигламурную" альтернативу.

"Беларусь способна показать на конкурсе мелодичную, профессионально сделанную и достойно исполненную песню на красивом белорусском языке, чтобы в течение трех минут, а если повезет с финалом, то в течение шести, Европа и мир послушали нашу самобытную мелодию и наш язык, который наряду с русским, бесспорно является достоянием страны. И это, на мой взгляд, абсолютно беспроигрышный вариант", убежден Шарапов.

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