Девочка застряла ногой в автомобильном лафете: вызвали МЧС – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел днем в четверг 11 марта на улице Кремко: в МЧС позвонил гражданин, который сообщил, что ребенку нужна помощь.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что дети играли во дворе, и в какой-то момент нога девочки попала в зазор балок автомобильного лафета, стоявшего во дворе.

При помощи гидравлического инструмента спасатели балки разжали и освободили ребенка из плена.