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Девочка застряла ногой в автомобильном лафете: вызвали МЧС – видео
12.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел днем в четверг 11 марта на улице Кремко: в МЧС позвонил гражданин, который сообщил, что ребенку нужна помощь.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что дети играли во дворе, и в какой-то момент нога девочки попала в зазор балок автомобильного лафета, стоявшего во дворе.
При помощи гидравлического инструмента спасатели балки разжали и освободили ребенка из плена.
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Гродненские спасатели помогли девочке, нога которой застряла в автомобильном лафете. Смотрите на видео кадры, снятые МЧС.
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